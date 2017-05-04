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С 5 мая в столичных квартирах отключают отопление

05.05.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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С 5 мая в Минске отключают отопление в жилом фонде, а с 6 мая — на социальных объектах. Об этом сообщается на сайте Мингорисполкома.

Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды. Однако по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха в Минске составит +4...+10°C.

Сегодня, в пятницу, начинается отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. С субботы, 6 мая, отключат отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обслуживания, музеях, архивах, библиотеках.

Для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов столицы отопительный сезон завершился 3 апреля.

Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет — у многих белорусов в жировках за май, которые мы получим в июне, будут включены суммы за отопление.

 
Теги: Минск
 
 
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С субботы, 6 мая, отключат отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обслуживания, музеях,...

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