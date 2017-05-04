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Жара, дожди, похолодание. Погода в Могилеве в выходные

05.05.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в предстоящие выходные будет изменчивой. Вслед за по-летнему теплыми днями наступят похолодание и дождливая погода. По предварительным данным, вторая неделя мая будет прохладной и дождливой, и только к выходным столбик термометра снова поднимется выше 10-градусной отметки.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 5 мая, будет солнечно и тепло — до +17°С. Погода будет практически безветренной.

В рабочую субботу будет еще жарче — около +19°С. Однако днем прогнозируют порывистый ветер до 13 м/с.

В воскресенье, 7 мая, похолодает до +14°С. Днем прогнозируют грозу, а до конца дня — пасмурную, дождливую погоду.

8 мая погода еще больше испортится: будет пасмурно, дождливо, ветрено. Столбик термометра упадет до отметки +8°С.

По предварительным данным, 9 мая будет пасмурно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +6°С.

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Теги: Могилев
 
 
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Температура воздуха будет нестабильной.

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