В Витебске сдали первый дом, построенный за китайские деньги

Жильцы первого в Витебске социального многоквартирного дома, построенного с привлечением китайских инвестиций, получат сегодня ключи, сообщили в горисполкоме.

Торжественное мероприятие пройдет в горисполкоме: жильцов 120 квартир поздравят с новосельем мэр Витебска Виктор Николайкин, а также представитель посольства КНР в Беларуси.

Строительство 10-этажного дома на улице Актеров Еременко в микрорайоне Билево-3 положило начало реализации проекта «Строительство социального жилья» с привлечением технико-экономической помощи Китая. Заказчиком выступило «Управление капитального строительства Витебского облисполкома», подрядчик — «Витебский ДСК». Стоимость объекта составила около 6 млн рублей.

«Жилье распределили среди особо нуждающихся: 50 квартир предоставили сиротам, оставшимся без попечения родителей; 64 — семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 4 — многодетным семьям; 2 — неработающим одиноким инвалидам и гражданам, имеющим заболевания, при наличии которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами», — добавили в горисполкоме.

В 2018 году реализуют второй этап проекта: запланировано строительство 108-квартирного жилого дома на улице Ленинградской в Витебске. Квартиры также предоставят горожанам, имеющим право на получение жилых помещений социального использования.