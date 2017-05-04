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Утром и вечером 9 мая автобусы пустят в объезд площади Победы

05.05.2017 10:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Движение общественного транспорта в центре Минска 9 мая будет скорректировано, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

В частности, в связи с возложением венков к Монументу на площади Победы в период с 10:30 до окончания мероприятия (ориентировочно в 13:00) автобусы, которые традиционно проезжают площадь Победы, будут двигаться в объезд.

  • Маршруты №100, 115Э, №1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК в этот промежуток времени будут двигаться по улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова и лишь затем возвращаться на традиционный маршрут по проспекту Независимости.
  • Маршруты №300Э, 1400-ТК будут следовать по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова, проспекту Независимости.
  • №57 пустят по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту;
  • №18, 26 поедут по проспекту Машерова, улицам Козлова, Бядули, и Первомайской.

Аналогичные ограничения будут действовать и вечером во время проведения праздничного концерта на площади Победы и салюта в период с 17:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 24:00).

Однако для удобства горожан промежутки движения транспорта в центре в праздничный день будут сокращены. На автобусных маршрутах №1 и №100 планируется увеличить количество подвижного состава.

Интервал движения поездов на первой и второй линиях Минского метрополитена в период с 19:30 до 24:00 составит три минуты.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром на площади Победы состоится возложение венков к Монументу, а вечером здесь же пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы-2017".

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