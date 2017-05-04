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ФПБ предлагает улучшить механизм расчета соотношения роста производительности труда и зарплаты
05.05.2017 10:38 — Новости Общества | БелТА
Михаил Орда. Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усовершенствовать механизм расчета соотношения роста производительности труда и зарплаты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ по итогам заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое состоялось 4 мая в Минске.Председатель ФПБ Михаил Орда на заседании совета подчеркнул, что заработная плата не может расти без роста производительности труда. "Это государственная задача. Но, возможно, пришло время совершенствования механизма расчета соотношения", - сказал он. Во время обсуждения вопроса было также высказано мнение, что в текущих экономических условиях стоило бы предоставить руководителю право при наличии у предприятия финансовых возможностей самостоятельно принимать решение о повышении в организации размера тарифной ставки первого разряда. Это предложение было поддержано стороной нанимателей.Михаил Орда во время заседания затронул также тему введения страхования по безработице и создания компенсационного фонда на случай банкротства предприятия. Он проинформировал, что необходимый пакет документов в правительство по фонду уже внесен. Предложения по введению страхования по безработице также направлены в Совет Министров. В пресс-службе ФПБ напомнили, что инициатива по новым видам страхования впервые была озвучена Михаилом Ордой в декабре 2015 года на рабочей встречи с главой государства Александром Лукашенко. Идея была поддержана. В дальнейшем ФПБ детально проработала инициативу, изучила международный опыт, провела ряд встреч с социальными партнерами и зарубежными коллегами, переговоры с Национальным банком Беларуси. Проработкой конкретных механизмов и параметров функционирования новых систем страхования занималась межведомственная рабочая группа, которую возглавило Министерство труда и социальной защиты. Еще одной темой Национального совета стали вопросы, возникающие в практике применения пенсионной системы, связанные в том числе с требованиями страхового стажа для некоторых категорий населения. В настоящее время прорабатывается вопрос об их пересмотре, готовится проект соответствующего нормативного правового акта. Сейчас право на трудовую пенсию по возрасту предоставляется при наличии страхового стажа не менее 16 лет. Речь идет о том периоде, в который уплачивались обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения. К 2025 году требуемый страховой стаж достигнет 20 лет.-0-
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Председатель ФПБ Михаил Орда на заседании совета подчеркнул, что заработная плата не может расти без роста производительности труда.
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