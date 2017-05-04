ЦТ: в среднем каждый абитуриент регистрируется на 3,6 предмета

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Абитуриенты в текущем году регистрируются на централизованное тестирование (ЦТ) по 3,6 учебных предмета, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.



© Sputnik / Виктор Толочко РИКЗ: унифицировать ЦТ и ЕГЭ нет необходимости

Изменения в порядок сдачи и проведения ЦТ были внесены в республике с 2017 года – абитуриенты могут сдавать по четыре испытания вместо трех.

"Первые дни регистрации на ЦТ 2017 года показывают, что абитуриенты в среднем выбирают 3,6 учебных предмета (2,6 – в 2016 году). Мы ожидаем, что количество человеко-тестов ЦТ 2017 году увеличится примерно на шестьдесят тысяч", – рассказал Sputnik Феськов.

По словам руководителя РИКЗ, традиционно наиболее востребованными будут русский и белорусский языки, математика, а также иностранные языки.

Как напомнил Sputnik глава института, абитуриент может сдать испытание только по одному из иностранных языков, так как они проходят в один день. В то же время, есть возможность пройти ЦТ по двум госязыкам – чтобы затем смотреть, какое испытание сдано лучше.

Централизованное тестирование пройдет в Беларуси в июне. Сертификаты о прохождении испытания начнут выдавать с 13 июля.