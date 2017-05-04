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В длинные выходные ожидается похолодание до -3°С, грозы и мокрый снег

05.05.2017 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале следующий недели циклон, проходящий по юго-востоку страны, принесет в Беларусь похолодание. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Reuters

В субботу, 6 мая, погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западной половине страны, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +3…+9°С, максимальная днем +15…+21°С; в южных районах ночью +10…+12°С, днем +22...+24°С.

В воскресенье, 7 мая, атмосферный фронт с западной Европы принесет ночью в отдельные районы, а утром и днем на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, днем в отдельных районах — грозы, сильные дожди, возможен град. Температура ночью +5…+12°С, днем +8…+15°С, по южной половине +16…+23°С.

А в начале следующий недели циклон, проходящий по юго-востоку страны, принесет в Беларусь резкое изменение погодных условий — резко похоладает.

8 мая, в понедельник, на большей части территории Беларуси дожди, ночью и утром в северных районах — с мокрым снегом. В ночные и утренние часы в отдельных районах сильные осадки. Температура ночью 0…+7°С, в северо-западных районах до -2°С, днем +3…+10°С; по юго-востоку ночью +8…+11°С, днем +11…+14°С.

Далее циклон принесет порцию еще более холодного воздуха.

Во вторник-среду, 9−10 мая, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются северный ветер и кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура ночью −3…+4°С, днем +3…+10°С.

«Такая погода считается очень холодной. Среднесуточная температура на 7−9 градусов отклонится от нормы», — отметил синоптик.

По предварительному прогнозу, теплая и комфортная погода придёт только к следующим выходным.

Погода с Михалком ТУТ

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По предварительному прогнозу, теплая и комфортная погода придёт только к следующим выходным.

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