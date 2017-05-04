ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские здравницы предлагают фиш-СПА, спелеолечение и бассейн с эффектом Мертвого моря

05.05.2017 11:11 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы предлагают отдыхающим фиш-СПА, спелеолечение и бассейн с эффектом Мертвого моря. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Директор центра подчеркнул, что санаторно-курортное лечение - вид медицинской помощи, основанный на применении преимущественно природных лечебных факторов. "В здравницах пользуются наибольшим спросом медицинские процедуры с применением минеральной воды (на территории санаториев функционируют более 90 скважин) и лечебных грязей с 4 месторождений республики, а в качестве альтернативы используются сакские грязи и грязи Мертвого моря. Поэтому большая часть новаций в санаторно-курортных организациях основана на природных лечебных факторах: спелеолечение, янтарная комната, бассейн с эффектом Мертвого моря, а также карбокситерапия, - сказал Геннадий Болбатовский. - В здравницах активно развиваются спа-услуги, в том числе фиш-СПА (массаж рыбками Гарра Руфа)".Отвечая на вопрос о перспективах внедрения шведского стола, директор центра пояснил: "Одной из важнейших составляющих санаторно-курортного лечения является диетическое питание. В то же время здравницы перестают быть традиционным местом санаторно-курортного лечения и отдыха только больных и пожилых людей, а становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей. В некоторых санаториях, где доля экспорта услуг велика, в интересах потребителей организовано питание по типу шведского стола".В Беларуси функционирует 324 аттестованные санаторно-курортные и оздоровительные организации на 67,4 тыс. койко-мест, из них 113 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси функционирует 324 аттестованные санаторно-курортные и оздоровительные организации на 67,4 тыс. койко-мест, из них 113 санаторно-курортных организаций на 28,9...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Путевку на лето в белорусские санатории лучше приобрести заблаговременно - Болбатовский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика