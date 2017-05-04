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Белорусские здравницы предлагают фиш-СПА, спелеолечение и бассейн с эффектом Мертвого моря
05.05.2017 11:11 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы предлагают отдыхающим фиш-СПА, спелеолечение и бассейн с эффектом Мертвого моря. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Директор центра подчеркнул, что санаторно-курортное лечение - вид медицинской помощи, основанный на применении преимущественно природных лечебных факторов. "В здравницах пользуются наибольшим спросом медицинские процедуры с применением минеральной воды (на территории санаториев функционируют более 90 скважин) и лечебных грязей с 4 месторождений республики, а в качестве альтернативы используются сакские грязи и грязи Мертвого моря. Поэтому большая часть новаций в санаторно-курортных организациях основана на природных лечебных факторах: спелеолечение, янтарная комната, бассейн с эффектом Мертвого моря, а также карбокситерапия, - сказал Геннадий Болбатовский. - В здравницах активно развиваются спа-услуги, в том числе фиш-СПА (массаж рыбками Гарра Руфа)".Отвечая на вопрос о перспективах внедрения шведского стола, директор центра пояснил: "Одной из важнейших составляющих санаторно-курортного лечения является диетическое питание. В то же время здравницы перестают быть традиционным местом санаторно-курортного лечения и отдыха только больных и пожилых людей, а становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей. В некоторых санаториях, где доля экспорта услуг велика, в интересах потребителей организовано питание по типу шведского стола".В Беларуси функционирует 324 аттестованные санаторно-курортные и оздоровительные организации на 67,4 тыс. койко-мест, из них 113 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест.-0-
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В Беларуси функционирует 324 аттестованные санаторно-курортные и оздоровительные организации на 67,4 тыс. койко-мест, из них 113 санаторно-курортных организаций на 28,9...
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