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Путевку на лето в белорусские санатории лучше приобрести заблаговременно - Болбатовский
05.05.2017 11:05 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские санатории в летние месяцы будут заполнены на 100%. Такое мнение высказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Уже на сегодняшний день в санаторно-курортных организациях, подчиненных Управлению делами Президента, забронировано на июнь 98%, на июль - 87%, на август - 69% от коечной мощности санаториев, в санаторно-курортных организациях ОАО "Белагроздравница" - соответственно 90%, 91% и 77%.Что касается доступности санаторно-курортных услуг для жителей Беларуси в условиях увеличения экспорта санаторно-курортных услуг, то Геннадий Болбатовский отметил, что о путевке стоит побеспокоиться заранее: "При заблаговременном бронировании приобретение путевки не представляет сложностей".Он также рассказал, что ежегодно в белорусских здравницах получают санаторно-курортное лечение и оздоровление около 1,3 млн человек. В свободной реализации находится более 500 тыс. путевок, в том числе около 200 тыс. приходится на долю иностранцев. Таким образом, ежегодно гражданам Беларуси продается около 60% путевок, находящихся в свободной реализации.В Беларуси функционирует 324 аттестованные санаторно-курортные и оздоровительные организации на 67,4 тыс. койко-мест, из них 113 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест.-0-
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Уже на сегодняшний день в санаторно-курортных организациях, подчиненных Управлению делами Президента, забронировано на июнь 98%, на июль - 87%, на август - 69% от коечной...
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