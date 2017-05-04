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Лимит свободного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС могут снизить до €500

05.05.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия опубликовала на своем сайте проект решения ЕЭК, предусматривающий изменение норм беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземным транспортом.

Лимит свободного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС могут снизить до €500
© Sputnik/
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В настоящее время эта норма составляет 1500 евро и 50 килограммов. В нее не включаются алкогольная и табачная продукция, а также крупногабаритные грузы (бытовая техника и т.д.). Также в ЕАЭС установлен беспошлинный порог для товаров личного пользования, доставляемых перевозчиками или прибывающими в международных почтовых отправлениях. Он составляет 1 тысячу евро и не более 31 килограмма. 

Как отмечается в проекте документа, норму ввоза физлицами товаров для личных целей наземными видами транспорта планируется снизить уже в 2019 году до 1 тысячи евро, в 2020 году – до 750 евро, начиная с 1 января 2021 года она будет составлять 500 евро.

Снизятся также и весовые нормы для сопровождаемого и несопровождаемого багажа — с текущих 50 килограммов до не более чем 25 килограммов в 2021 году. Речь идет о товарах, перемещаемых на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю. 

Нормы ввоза для пассажиров воздушных судов изменять не планируется: они пр-прежнему составят 10 тысяч евро и 50 килограммов.

В документе предусматривается также снижение беспошлинного порога для товаров для личного пользования, доставляемых на территорию ЕАЭС перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

Ранее этот вопрос активно обсуждался в странах ЕАЭС, однако участники дискуссии так и не пришли к единому мнению.

Между тем, ЕЭК предлагает уже с 1 января 2019 года снизить норму до 500 евро, оставив прежний вес – 31 килограмм. С 1 января норма составит только 200 евро, предельный вес почтовых отправлений менять не планируется.

Общественное обсуждение проекта решения планируется завершить до 3 июня этого года.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕЭК опубликовала соответствующий проект документа, который предусматривает поэтапное снижение нормы беспошлинного ввоза гражданами товаров для личного...

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