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Шкала оплаты за бюджетные санаторные путевки изменяться не будет - Болбатовский
05.05.2017 11:20 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шкала оплаты за бюджетные путевки в здравницы изменяться не будет. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Директор центра пояснил, что оплата за путевку устанавливается на основании приложения к указу от 28 августа 2006 №542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения". Ее размер определяется на основании справки о размере среднемесячного денежного дохода (заработной платы, денежного довольствия, пенсии, стипендии) получателя путевки за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу выдачи путевки, и данных Национального статистического комитета о начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь за позапрошлый месяц относительно месяца выдачи путевки. Так, если денежный доход получателя путевки составляет до 0,5 среднемесячной заработной платы работников республики, то в период с 1 ноября по 30 апреля плата за путевку равняется 15% ее стоимости, в период с 1 мая по 31 октября - 20%; если денежный доход - от 0,5 до 1,0, то заплатить придется соответственно 20% и 30%; от 1,0 до 1,5 - 30% и 40%; от 1,5 до 2,0 - 40% и 55%; от 2,0 до 3,0 - 50% и 70%; от 3,0 до 4,0 - 60% и 80%; от 4,0 до 5,0 - 85% и 90%; а если доход получателя путевки превышает 5 среднемесячных заработных плат работников республики, то вне зависимости от периода года надо оплачивать 100% стоимости путевки. В настоящее время внесение изменений в приложение к указу №542 о размере платы гражданами за путевки не рассматривается, отметил Геннадий Болбатовский.-0-
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Директор центра пояснил, что оплата за путевку устанавливается на основании приложения к указу от 28 августа 2006 №542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении...
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