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Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
05.05.2017 11:18 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением от 4 мая 2017 года №332 поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности "Белгоспищепром", Гродненскому облисполкому, совместному предприятию "БЕЛИТА" обществу с ограниченной ответственностью, совместному открытому акционерному обществу "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" и открытому акционерному обществу "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства, сообщает БЕЛТА.Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи Миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи...
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