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Белорусские санатории применяют гибкие скидки на путевки и внедряют дисконтные карты
05.05.2017 11:15 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские санатории для повышения спроса на путевки применяют гибкие системы скидок в зависимости от комфортности номеров, сезона, количества дней пребывания, а также совершенствуют меры по удешевлению путевок. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Например, собственники ведомственных санаторно-курортных организаций предоставляют скидки от 15% до 95% на путевки для своих работников, их детей, а также для пенсионеров. В санаториях СКУП "Белпрофсоюзкурорт" Федерации профсоюзов Беларуси действует 25-процентная скидка для членов профсоюзов и их семей. В санаториях ОАО "Белагроздравница" для граждан Беларуси предоставляются 20-процентная скидка на путевки и возможность воспользоваться рассрочкой платежа за путевку. Кроме того, в здравницах проводятся акции: "Горящие путевки", "Раннее бронирование", "Тур выходного дня" и др. Во многих санаториях пользуется популярностью система накопительных дисконтных карт для постоянных клиентов ("Серебряная карта почетного гостя", "Золотая карта почетного гостя", "Желанный гость" и др.).Активно внедряется бронирование санаторно-курортных путевок через мобильные приложения (многие версии сайтов адаптированы к мобильным приложениям). Кроме того, санатории активно предлагают систему бронирования в режиме реального времени, в том числе с возможностью оплаты международными пластиковыми карточками.Прогнозируется, что средняя стоимость 1 койко-дня пребывания по путевкам, которые самостоятельно реализуют здравницы юридическим и физическим лицам, во втором квартале нынешнего года составит Br49,21 (для взрослого на 18 дней - около Br886). При этом ожидается, что в летний период (с 1 июня по 31 августа) в связи со значительным повышением спроса на услуги здравниц средняя стоимость 1 койко-дня по путевкам в свободной реализации возрастет до Br54 (стоимость путевки для взрослого на 18 дней составит около Br972).-0-
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Например, собственники ведомственных санаторно-курортных организаций предоставляют скидки от 15% до 95% на путевки для своих работников, их детей, а также для...
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