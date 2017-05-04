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В Гомеле в "Поэтическом автобусе" звучат стихи о войне

05.05.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Оригинальный проект «Поэтический автобус» ОАО «Гомельоблавтотранс» запустило вместе с Гомельской областной универсальной библиотекой в прошлом году ко Дню письменности, который прошел в Рогачеве, пишет "СБ Беларусь Сегодня".


Автобус оформлен соответствующим образом как снаружи, так и внутри. В салоне звучат стихи белорусских классиков: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича и других поэтов. Их тематика меняется к различным датам и событиям. Сейчас подготовлена подборка на военную тематику, посвященная Дню Победы.

— Конечно же, поднимется настроение. Гражданин обязательно осмотрится вокруг, встряхнется, непременно вспомнит о близких и знакомых, имеющих непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, обязательно сделает себе напоминание о том, чтобы их поздравить, — говорит заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО «Гомельоблавтотранс» Олег Цилько.

У «Поэтического автобуса» нет постоянного маршрута. Как правило, он отправляется на наиболее протяженные линии, которыми пользуется большое количество горожан и гостей. 

 
 
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- Конечно же, поднимется настроение. Гражданин обязательно осмотрится вокруг, встряхнется, непременно вспомнит о близких и знакомых, имеющих непосредственное...

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