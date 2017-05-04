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Подростки смогут заработать летом в лагерях труда и отдыха не менее Br250
05.05.2017 11:35 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки смогут заработать летом в лагерях труда и отдыха не менее Br250, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Летом в 884 лагерях труда и отдыха (ЛТО) планируется оздоровить 15 тыс. подростков. Директор центра отметил, что фактические объемы детского оздоровления ежегодно превышают запланированные. В ЛТО заключаются договоры на работу подростков. "Заработок в лагерях труда и отдыха летом 2016 года доходил до Br250, - сказал Геннадий Болбатовский. - Заработная плата подростков в ЛТО в текущем году ниже не станет".По его словам, с 2013 года значительно увеличилось количество лагерей по профилям, направлениям деятельности: военно-патриотические, лингвистические, краеведческие, экологические, а также лагеря для высокомотивированных детей и лагеря труда и отдыха. "Общественно полезная занятость в условиях оздоровительных лагерей по профилям, направлениям деятельности не только служит основой для гражданского воспитания, формирования профессионального ориентирования подростков, подготовки их к самостоятельной жизни, но и положительно сказывается на состоянии здоровья", - считает директор центра.Как сообщалось БЕЛТА, в период летней оздоровительной кампании планируется оздоровить более 357 тыс. детей (209,9 тыс. детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и 147,4 тыс. - с круглосуточным). Дотация на путевку в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей в 2017 году установлена в размере Br175; в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br72; в 9-дневный профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей - Br75; в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей - Br80.-0-
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Летом в 884 лагерях труда и отдыха (ЛТО) планируется оздоровить 15 тыс. подростков. Директор центра отметил, что фактические объемы детского оздоровления ежегодно...
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