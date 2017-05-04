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В холоде, да не в обиде: первый в Беларуси музей мороженого "Белы Полюс" открылся в Минске
05.05.2017 11:34 — Новости Общества | БелТА
В ТРЦ Galleria Minsk начал работу музей мороженого "Белы Полюс". 10 т сладостей, роща из эскимо в человеческий рост, мини-фабрика по производству мороженого и еще более полусотни экспонатов, а также мороженое в подарок ждут всех посетителей музея. "Белы Полюс" начнет свою работу 5 мая и обоснуется в Минске на три месяца. Музей открылся одновременно с выходом на рынок одноименного нового сорта мороженого "Белы Полюс" - во время тестового запуска все посетители смогли первыми попробовать новый пломбир в необычном вафельном сахарном стаканчике.В музее, расположившемся на площади, равной четырем теннисным кортам, разместились аттракционы и экспонаты, каждый из которых был придуман и разработан командой дизайнеров и художников специально для музея "Белы Полюс". Все посетители смогут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть, как выглядел самый большой пломбир в мире, оказаться на фабрике, где делают одноименное мороженое "Белы Полюс", и, конечно, много пробовать."Музеи мороженого есть во многих городах мира - от Нью-Йорка до Дублина. Буквально пару дней назад такой музей появился в Лос-Анджелесе, а вслед за ним сегодня открылся и Минске! Мы вдохновлялись зарубежным опытом, но, прежде всего, старались не потерять и нашу национальную идентичность. Над созданием и организацией музея мороженого работала "Сетте Студия", идейным вдохновителем стала фабрика "Ингман мороженое", которая производит мороженое почти 80 лет. Работа по созданию музея проводилась вместе с историками, технологами и художниками, - рассказывает куратор музея "Белы Полюс" Ольга Тишкевич. - В музее "Белы Полюс" все экспонаты и аттракционы руками трогать можно! А еще делать с ними забавные селфи, пробовать на вкус и даже залезать на них верхом". Важное место в музее отведено и познавательной части, ведь само мороженое "Белы Полюс" изготавливается на самой старой в стране фабрике мороженого, которая производит лакомство с 1939 года и знает все про его историю. Посетители увидят отдельный стенд о белорусском мороженом, а также аттракционы, которые расскажут все о вкусах, составе и внутренней кухне производства самого летнего лакомства. Конечно, не обойдется и без дегустаций. Музей "Белы Полюс" был открыт одновременно с запуском нового одноименного сорта пломбира "Белы Полюс". Первая партия нового мороженого сошла с конвейера всего неделю назад, так что все посетители музея смогут первыми попробовать "Белы Полюс" на вкус. "В музее можно будет не только первыми продегустировать новое мороженое, но и увидеть процесс его создания и убедиться в натуральности всех ингредиентов с помощью одной из инсталляций. Мороженое "Белы Полюс" - это натуральный пломбир и твердая хрустящая вафля, внутри покрытая глазурью. Такие раньше пекли дома в специальных вафельницах, - говорит Максим Журович, представитель фабрики, где изготавливается "Белы Полюс". - Мы знаем, что белорусы очень любят мороженое и съедают его аж 28 тыс. т в год - это примерно по коробке мороженого на человека. Специально для работы музея мы подготовили более 10 тыс. т нашего нового сорта, так что никто не уйдет от нас без десерта".Музей "Белы Полюс" будет работать на протяжении трех месяцев - с 5 мая по 31 июля. Цена билета - Br5 для взрослых и Br3 для детей. В эту стоимость также входит мороженое "Белы Полюс", которое все посетители будут получать прямо на входе. По словам организаторов, музей станет местом не только для экскурсий, но еще и для мастер-классов, образовательных лекций и вечеринок. Где: пр. Победителей, 9, ТРЦ Galleria Minsk, 6 этаж.Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Стоимость билета: Br5 для взрослых и Br3 для детей.За подробностями обращайтесь по телефону +375 29 220 04 46 (Екатерина) или по e-mail: ekaterina@sette.by.
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В ТРЦ Galleria Minsk начал работу музей мороженого "Белы Полюс". 10 т сладостей, роща из эскимо в человеческий рост, мини-фабрика по производству мороженого и еще более...
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