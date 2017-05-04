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Родительская плата составит не менее 10% от стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь

05.05.2017 11:25 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родительская плата составит не менее 10% от стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.На летних каникулах планируется оздоровить более 357 тыс. детей (209,9 тыс. - в лагерях с дневным пребыванием и 147,4 тыс. - с круглосуточным). Прогнозируется, что стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей составит Br410; в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br90; в 9-дневный профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием - Br100; в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей - Br95.Дотация на путевку в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей в 2017 году установлена Br175; в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br72; в 9-дневный профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей - Br75; в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей - Br80."Родительская плата, как и в прежние годы, составит не менее 10% от стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь. Оставшаяся сумма может быть компенсирована за счет профсоюзов, местных бюджетов и других источников", - сказал Геннадий Болбатовский. Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря приобретаются центром для детей, проживающих или обучающихся на территориях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС (путевки им выдают территориальные представительства республиканского центра); для детей, чьи родители погибли при исполнении воинского или служебного долга, детей инвалидов войны (путевки выдают органы управления образованием).По словам Геннадия Болбатовского, кадровый состав детских оздоровительных лагерей определяется их собственниками и руководством совместно с заинтересованными, в том числе с местными органами исполнительной власти на основании сформированных министерствами здравоохранения, образования, антимонопольного регулирования и торговли банков данных работников соответствующих профессий.Директор центра подчеркнул, что вопросу безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях уделяется особое внимание. В период летней оздоровительной кампании обеспечено постоянное дежурство сотрудников милиции, регулярно проводится мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности и других составляющих безопасного пребывания детей. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, случаев пищевых отравлений, кишечных инфекций в оздоровительных лагерях в 2016 году зарегистрировано не было, добавил он.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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На летних каникулах планируется оздоровить более 357 тыс. детей (209,9 тыс. - в лагерях с дневным пребыванием и 147,4 тыс. - с круглосуточным).

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