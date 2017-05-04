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Столичный застройщик заплатил награду в Br1 тыс. тому, кто нашел для него сотрудника-зануду
05.05.2017 11:46 — Новости Общества | БелТА
27 апреля в Минске нашли самого придирчивого работника на рынке недвижимости - инспектора по охране качества в компанию "А-100 Девелопмент". Кандидата выбирали в три этапа: через социальные сети, с помощью собеседования и квеста. Подходящий сотрудник получил трудовой договор. А его рекомендатель - Br1 тыс.- Мы впервые искали инспектора по охране качества, который выносит окончательные решения в приемке зданий. Специалист такого профиля должен видеть даже мельчайшие неточности в жилье. К примеру, царапину на стеклопакете, неработающий дверной звонок, неровные швы обоев. Понятно, что на эту вакансию подходят только дотошные, скрупулезные люди. И здесь стандартные методы поиска не очень хороший вариант. Поэтому и провели кампанию в социальных сетях: запустили вирусный ролик и опубликовали объявление, в котором обещали награду в Br1 тыс. тому, кто приведет кандидата-зануду, - рассказывает Светлана Шевлик, директор группы компании "А-100 Девелопмент".Публикация с объявлением собрала более 300 репостов. А свои резюме в "А-100 Девелопмент" прислали почти полтысячи человек. Социальные сети - только первый этап поиска занудного кандидата. После с сотрудниками проводили собеседование. На нем отобрали 8 претендентов. Особое внимание обращали на кандидатов, аттестованных для работы в технадзоре, и тех, кто разбирается в тонкостях технических правовых актов строительно-монтажной области.Далее самым дотошным предложили пройти строительный квест. Решающую роль здесь уже играли личные качества - перфекционизм и принципиальность.- Квест состоял из двух частей. В первой - кандидаты искали недочеты в квартире, подготовленной нами заранее. Во второй - консультировали придирчивых клиентов-новоселов, которых мы подговорили, - объясняет Марина Дегтярева, руководитель отдела персонала "А-100 Девелопмент". Лучшим претендентом стал Александр Матюшевский. Он без труда нашел все недостатки в помещении и проявил свой профессионализм во время общения с клиентом. Александра рекомендовала Вера Дубровская из Минска.- С Александром я была знакома заочно. Так получилось, что однажды гуляла с детьми. Познакомилась с женщиной, которая рассказала про своего мужа. По описанию он идеально подходил на роль дотошного перфекциониста и настоящего профессионала. И тут я вспомнила о вакансии "А-100 Девелопмент", которую не так давно видела в социальных сетях. Посоветовала выслать резюме. Ну вот и результат, − говорит Вера Дубровская, обладательница сертификата на Br1 тыс.Благодаря объявлению о поиске дотошного сотрудника, "А-100 Девелопмент" нашли идеальных кандидатов и на другие вакансии. Они были отобраны по резюме, присланным в социальных сетях на вакансию "Инспектор по охране качества".
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Социальные сети - только первый этап поиска занудного кандидата. После с сотрудниками проводили собеседование. На нем отобрали 8 претендентов.
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