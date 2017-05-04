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Студенческие санатории-профилактории следует оптимизировать - Болбатовский

05.05.2017 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие санатории-профилактории следует оптимизировать. Такое мнение высказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Отвечая на вопрос о целесообразности деятельности студенческих санаториев-профилакториев, Геннадий Болбатовский отметил: "Вопрос о целесообразности не стоит, однако количество студенческих санаториев-профилакториев подлежит оптимизации, а их материально-техническая база - существенному укреплению. Эти вопросы решаются во взаимодействии Республиканского центра, Министерства здравоохранения и Министерства образования".Поскольку летом у студентов - каникулы, то и студенческие санатории-профилактории в этот период не функционируют, проинформировал директор центра.В республике функционирует 15 студенческих санаториев-профилакториев на 1,3 тыс. мест. Все они прошли в 2016 году государственную аттестацию.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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