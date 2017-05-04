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Большинство абитуриентов регистрируется на четыре ЦТ
05.05.2017 11:36 — Новости Общества | Tut.by
Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные — русский язык и математика, сообщает
По данным Николая Феськова, для прохождения централизованного тестирования на 9.00 5 мая зарегистрировались 7168 абитуриентов.
Главным показателем для РИКЗ является количество так называемых человеко-тестов. Регистрация абитуриента на каждый предмет соответствует одному человеко-тесту. Их на это же время зарегистрировано более 24 тыс. Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные — русский язык и математика
Остальные предметы идут примерно вровень — на белорусский язык, физику и биологию зарегистрировались около 2,2 тыс. человек.
Напомним, с этого года абитуриенты могут по желанию
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Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные - русский язык и математика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора...
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