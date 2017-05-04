Большинство абитуриентов регистрируется на четыре ЦТ

Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные — русский язык и математика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николая Феськова.

По данным Николая Феськова, для прохождения централизованного тестирования на 9.00 5 мая зарегистрировались 7168 абитуриентов.

Главным показателем для РИКЗ является количество так называемых человеко-тестов. Регистрация абитуриента на каждый предмет соответствует одному человеко-тесту. Их на это же время зарегистрировано более 24 тыс. Большинство абитуриентов регистрируется на ЦТ по четырем предметам. Самые популярные — русский язык и математика

Остальные предметы идут примерно вровень — на белорусский язык, физику и биологию зарегистрировались около 2,2 тыс. человек.

Напомним, с этого года абитуриенты могут по желанию сдавать четыре ЦТ (при поступлении достаточно результатов по трем предметам), а срок действия сертификатов централизованного тестирования продлен до двух лет.

График регистрации и даты проведения ЦТ-2017, график подачи документов в вузы и ссузы, даты вступительных экзаменов — в инфографике TUT.BY.