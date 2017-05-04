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До 24 градусов тепла ожидается 6 мая по югу Беларуси
05.05.2017 11:49 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается 6 мая по югу Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западу в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 15-21 градус тепла. В южных районах ночью будет плюс 10-12, днем - 22-24 градуса.-0-
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В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западу в некоторых районах пройдут кратковременные...
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