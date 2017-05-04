Подполковника из Кричевского РОВД от должности отстранили, из членов собрания офицеров исключили

События в Кричевском РОВД, одиннадцать сотрудников которого попросили министра внутренних дел уволить начальство из-за «многочисленных злоупотреблений», продолжают развиваться. Одного из подписавшихся, начальника отдела охраны правопорядка и профилактики подполковника милиции Игоря Вусика временно отстранили от должности и исключили из числа членов офицерского собрания.





Напомним, одиннадцать сотрудников Кричевского РОВД коллективно обратились с письмом к министру внутренних дел, в котором заявили, что их права нарушаются. Милиционеры попросили провести проверку в отношении руководства РОВД «в связи с многочисленными злоупотреблениями».

Сотрудники заявили, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива.









Вчера Могилевское УВД ответило, что изучает жалобы милиционеров из Кричева. Однако ведомство предупредило: если выявят признаки клеветы, распространившие ее сотрудники могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности.

В УВД считают, что инициаторами распространения информации стали начальник ООПП РОВД Игорь Вусик, участковый инспектор Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

Игорь Вусик «стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя министра внутренних дел в стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне», заявил замначальника УВД Могилевского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности Владимир Рыжанков.

По его словам, в отделе, который возглавлял Вусик, УВД выявило недостатки, которые «не устранялись и имели системный характер».

Сегодня министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что служебная проверка по ситуации в Кричевском РОВД завершена. «В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки», — сообщается на сайте ведомства. В результате обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

Вероятно, жалобщиком министр назвал того же Игоря Вусика, о котором говорил и замначальника Могилевского УВД.

Как стало известно TUT.BY, подполковника Игоря Вусика отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки.

— С документами не ознакомили, — говорит он.

По словам Вусика, сегодня, 5 мая, на офицерском собрании Кричевского РОВД его исключили из числа членов. Еще 3 мая он подал рапорт на увольнение по соглашению сторон.

TUT.BY продолжает следить за развитием ситуации.