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Подполковника из Кричевского РОВД от должности отстранили, из членов собрания офицеров исключили
05.05.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
События в Кричевском РОВД, одиннадцать сотрудников которого попросили министра внутренних дел
Напомним, одиннадцать сотрудников Кричевского РОВД
Сотрудники заявили, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива.
В УВД считают, что инициаторами распространения информации стали начальник ООПП РОВД Игорь Вусик, участковый инспектор Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.
Игорь Вусик «стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя министра внутренних дел в стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне», заявил замначальника УВД Могилевского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности Владимир Рыжанков.
По его словам, в отделе, который возглавлял Вусик, УВД выявило недостатки, которые «не устранялись и имели системный характер».
Сегодня министр внутренних дел Беларуси
Вероятно, жалобщиком министр назвал того же Игоря Вусика, о котором говорил и замначальника Могилевского УВД.
Как стало известно TUT.BY, подполковника Игоря Вусика отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки.
— С документами не ознакомили, — говорит он.
По словам Вусика, сегодня, 5 мая, на офицерском собрании Кричевского РОВД его исключили из числа членов. Еще 3 мая он подал рапорт на увольнение по соглашению сторон.
TUT.BY продолжает следить за развитием ситуации.
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События в Кричевском РОВД продолжают развиваться.
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