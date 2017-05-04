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Холодная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на следующей неделе

05.05.2017 12:08 — Новости Общества | БелТА  
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Холодная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на следующей неделе
Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на следующей неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов."С 8 мая ожидается резкое изменение погодных условий: похолодает, прогнозируются сильные осадки (дождь и мокрый снег)", - сказал синоптик.В субботу, 6 мая, погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западной части страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - плюс 15-21. В южных районах ночью будет плюс 10-12 градусов, днем - 22-24 тепла.В воскресенье, 7 мая, атмосферный фронт с Западной Европы принесет ночью в отдельные районы, а утром и днем на большую часть территории страны кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди, возможен град. Температура ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 8-15 тепла, по южной части страны - плюс 16-23 градуса.Циклон, который будет смещаться через юго-восток Беларуси, принесет резкое изменение погодных условий: ожидается похолодание. В понедельник, 8 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром в северных районах с мокрым снегом. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Температура ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, в северо-западных районах - до минус 2. Днем - 3-10 градусов выше нуля. По юго-востоку ночью будет плюс 8-11, днем - 11-14 градусов тепла.Во вторник и среду, 9 и 10 мая, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Также прогнозируется северный ветер, ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем - 3-10 градусов тепла. Такая погода считается очень холодной. Среднесуточная температура на 7-9 градусов отклонится от нормы.По предварительному прогнозу, теплая и комфортная погода придет в Беларусь только к следующим выходным.-0-Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь
 
Теги: Минск
 
 
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"С 8 мая ожидается резкое изменение погодных условий: похолодает, прогнозируются сильные осадки (дождь и мокрый снег)", - сказал синоптик.

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