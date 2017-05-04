На Витебщине за 4 месяца трудоустроили около 8 тысяч человек

В Витебской области за январь-апрель трудоустроили на постоянную работу 7703 человека, из них 22% — из числа плательщиков сбора на финансирование госрасходов, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите облисполкома.

Большинство этих людей (5940 человек) официально числились безработными, еще 1697 человек — из реестра плательщиков сбора.

Кроме того, 3798 человек получили временную занятость — в виде общественных оплачиваемых работ. Организовано обучение 635 человек; выделены субсидии для начала предпринимательской деятельности 70 безработным. Еще 20 человек трудоустроили в порядке приобретения опыта практической работы. На новое место жительства и труда переселили 19 семей. Адаптироваться к трудовой деятельности будут 14 инвалидов.

«Чтобы все, кто хочет работать, узнали о предоставляемых возможностях, сделано немало. Развернута информационная кампания в СМИ, состоялось 49 „ярмарок вакансий“, в которых приняли участие более 3,5 тысячи безработных. Местные исполкомы проработали списки плательщиков сбора на финансирование государственных расходов. Оперативные группы райгорисполкомов с привлечением работников налоговых органов, милиции, депутатов, представителей профсоюзов выявляли людей, которые длительно не работают. Их посещали на дому, звонили по телефону и направляли письменные приглашения для посещения службы занятости, чтобы проинформировать о мерах содействия в трудоустройстве. Всего после оперативные группы индивидуально поработали с 43 440 жителями области. В итоге в органы по труду, занятости и соцзащите обратились 3623 человека, были зарегистрированы в качестве безработных 2455, обратившимися за содействием — 550», — отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите — начальник управления занятости населения Ирина Матвеева.

По результатам выявления неработающих количество желающих трудоустроиться составило 10 191 человек. Для всех категорий — и неработающих, и безработных, и тех, кто обращается за содействием в трудоустройстве, — разработаны новые гибкие и нестандартные формы занятости населения.

В каждом городе определен перечень организаций лесного хозяйства, дорожного строительства, сельхозпроизводства и ЖКХ для создания в них рабочих бригад по выполнению общедоступных видов работ, не требующих дополнительной подготовки. При управлениях по труду, занятости и социальной защите в районах и городах функционируют пункты по организации и ежедневному направлению нуждающихся в трудоустройстве на социально полезные работы. На 1 мая в перечне организаций для создания в них рабочих бригад заявлен 221 наниматель. Во временных социально полезных работах приняли участие 1281 человек, в том числе 493 человека из реестра плательщиков.

«Уровень регистрируемой безработицы на 1 мая составил 1,1%, снизившись на две десятых процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и показателем на 1 апреля нынешнего. Во всех районах и городах предельно допустимый уровень не превышен. Численность безработных составила 5739 человек — на 1236 человек меньше, чем на 1 мая 2016 года. Число вакансий, заявленных нанимателями, составило 4331, что на 70,2% больше, чем показатель годичной давности. Таким образом, уровень напряженности на рынке труда составил на одну вакансию 1,3 безработных против 2,7 — на прошлое 1 мая, и 2 — на начало года», — привела цифры Ирина Матвеева.