Грозы, тепло и снова холодно. Погода в Гродно и области в выходные

Предстоящие выходные в Гродненской области сначала будут по-весеннему теплыми, а потом в регион снова придет холодная погода. О том, что ожидает жителей Гродненщины в большие выходные сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В субботу, 6 мая, в Гродно и области будет переменная облачность без осадков. С утра синоптики обещают облачность, дождь, днем — ясно. Температура воздуха

+20… +22 °C.

В воскресенье, 7 мая, будет дождливо. Синоптики обещают грозу. Температура воздуха утром +12… +14 °С. Днем — +19… +21 °С.

В понедельник, 8 мая, сплошная облачность, небольшой дождь. Станет холоднее — температура днем — +8… +10 °С.

Во вторник, 9 мая, синоптики обещают дождливую погоду. Температура воздуха прогреется всего до +6 °С.

Погода в Гродно и области .

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