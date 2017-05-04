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Грозы, тепло и снова холодно. Погода в Гродно и области в выходные
05.05.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области сначала будут по-весеннему теплыми, а потом в регион снова придет холодная погода. О том, что ожидает жителей Гродненщины в большие выходные
В субботу, 6 мая, в Гродно и области будет переменная облачность без осадков. С утра синоптики обещают облачность, дождь, днем — ясно. Температура воздуха
В воскресенье, 7 мая, будет дождливо. Синоптики обещают грозу. Температура воздуха утром +12… +14 °С. Днем — +19… +21 °С.
В понедельник, 8 мая, сплошная облачность, небольшой дождь. Станет холоднее — температура днем — +8… +10 °С.
Во вторник, 9 мая, синоптики обещают дождливую погоду. Температура воздуха прогреется всего до +6 °С.
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Предстоящие выходные в Гродненской области сначала будут по-весеннему теплыми, а потом в регион снова придет холодная погода.
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