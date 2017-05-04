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Разработка закона о санаториях и курортах нецелесообразна - Болбатовский

05.05.2017 12:36 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет необходимости в разработке закона о санаториях и курортах. Такое мнение высказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Директор центра пояснил, что все вопросы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения в настоящее время законодательно урегулированы. "Дополнительное правовое регулирование не требуется. Разработка закона о курортах на сегодняшний день нецелесообразна", - считает Геннадий Болбатовский.По его словам, этот вопрос неоднократно прорабатывался: и в 2006 году при реформировании системы санаторно-курортного лечения, и в 2011 году по поручению правительства. В декабре 2016 года постановлением Совета Министров №1031 утверждены территориальные схемы размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха. Таким образом, урегулированы все вопросы, включая спорные, резюмировал директор центра.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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Директор центра пояснил, что все вопросы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения в настоящее время законодательно урегулированы.

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