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Разработка закона о санаториях и курортах нецелесообразна - Болбатовский
05.05.2017 12:36 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет необходимости в разработке закона о санаториях и курортах. Такое мнение высказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Директор центра пояснил, что все вопросы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения в настоящее время законодательно урегулированы. "Дополнительное правовое регулирование не требуется. Разработка закона о курортах на сегодняшний день нецелесообразна", - считает Геннадий Болбатовский.По его словам, этот вопрос неоднократно прорабатывался: и в 2006 году при реформировании системы санаторно-курортного лечения, и в 2011 году по поручению правительства. В декабре 2016 года постановлением Совета Министров №1031 утверждены территориальные схемы размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха. Таким образом, урегулированы все вопросы, включая спорные, резюмировал директор центра.-0-
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Директор центра пояснил, что все вопросы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения в настоящее время законодательно урегулированы.
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