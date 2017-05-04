3 мая литовские пограничники зафиксировали нарушение границы. Трое мужчин через болото попали на территорию Беларуси, откуда им через забор перекинули тысячу пачек сигарет. Но предполагаемых контрабандистов остановили пограничники с двух сторон, пишет агентство DELFI.

По информации литовской стороны, у деревни Байорай трое мужчин перешли границу — в этом месте как раз есть небольшое болото. Потом нарушители подошли к забору на белорусской стороне, откуда им передали две коробки с сигаретами, и двинулись назад.

Этот момент попал на записи систем наблюдения.

При помощи служебной собаки литовские пограничники вскоре задержали в лесу 21-летнего жителя Вильнюсского района. А чуть позже еще двух 23-летних подозреваемых, рядом с ними под упавшей елью нашли 1000 пачек сигарет Fest с белорусскими акцизами.





По факту незаконного пересечения границы начато расследование. В отношении двух из задержанных — по факту контрабанды, им грозит штраф от 2,7 до 6 тысяч евро.

В свою очередь белорусские пограничники задержали на своей стороне двух подозреваемых, сообщает DELFI.



