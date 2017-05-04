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Милиция 9-10 мая будет переведена на усиленный вариант несения службы
05.05.2017 12:52 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция 9-10 мая будет переведена на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА."На основе опыта предыдущих лет МВД уже реализуется комплекс организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего правопорядка в стране и общественной безопасности. Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск 9-10 мая будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места проведения праздничных мероприятий будут взяты под контроль, в наиболее многолюдных из них будет организован контрольно-пропускной режим", - сказал Дмитрий Курьян. Основные праздничные мероприятия в Минске пройдут в районе площади Победы. В связи с этим будет организован пропускной режим, появятся 8 контрольно-пропускных пунктов и 18 пунктов пропуска. В вечернее время количество КПП увеличится до 13, пунктов пропуска - до 55. На время празднований выход граждан на ст.м. "Площадь Победы" будет организован только в сторону пр. Машерова, а при значительном скоплении людей запланировано обеспечить движение поездов на прогон. По словам старшего инспектора по особым поручениям УГАИ МВД Станислава Соловья, в прошлом году за три праздничных дня мая было выявлено 350 нетрезвых водителей, что вдвое превышает обычный результат. В связи с этим сотрудники ГАИ будут нацелены на выявление грубых нарушителей дорожного движения. Кроме того, организуют наряды, которые будут патрулировать города и деревни.На время проведения мероприятий также будет организован объезд общественным транспортом закрытого участка. Вечерние мероприятия в Минске будут проходить до 23.00, в завершение праздника запланирован салют. Медицинское обеспечение массовых мероприятий будут осуществлять бригады скорой помощи, также будет организован приоритет вызова к участникам празднования, создадут резервы коек в стационарах на случай необходимости госпитализации, отметила главный специалист отдела первичной медпомощи главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Савко. В МВД отметили, что непосредственно в места проведения мероприятий не будут допускаться лица, которые находятся в пьяном виде, имеющие при себе алкогольные напитки, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, а также муляжи взрывоопасных предметов. Не будут допускаться граждане с велосипедами, животными.Ознакомиться более подробно с перечнем предметов, которые запрещено проносить в места массовых мероприятий, можно на сайте Министерства внутренних дел. МВД призывает граждан с пониманием отнестись к вводимым органами внутренних дел мерам, обеспечить соблюдение установленного порядка проведения массовых мероприятий и не допускать нарушения действующего законодательства.-0-
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Основные праздничные мероприятия в Минске пройдут в районе площади Победы.
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