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В посольстве России в Беларуси состоялся прием по случаю Дня Победы

05.05.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. За Победу, трудовой подвиг послевоенного времени и пример, который ветераны подают молодежи, поблагодарил гостей предпраздничного приема в посольстве Российской Федерации в Беларуси Чрезвычайный и Полномочный посол Александр Суриков.

"Мы искренне благодарны вам, ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, за то, что вы — в том числе, вы — подарили нам эту жизнь. Мы искренне чтим память обо всех ваших друзьях и товарищах, погибших в годы войны и ушедших из жизни в послевоенные годы. Ряды ветеранов редеют. Жизнь человека конечна, но память о вас и ваших подвигах бесконечна и всегда будет храниться в сердцах каждого живущего человека", — сказал Суриков.

Гостей в посольстве ждали, очевидно, больше. Больше было приготовлено мест и подарков. Но в итоге пришли только 30 ветеранов и 12 представителей ветеранских организаций. Боевые герои Советского Союза Иван Кустов и Василий Мичурин в последний момент извинились, сославшись на плохое самочувствие, и не приехали.

Поздравляя ветеранов, посол пожелал им крепкого здоровья и долгой счастливой жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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Гостей в посольстве ждали больше, но в силу возраста и здоровья прийти смогли не все – места боевых героев Советского Союза Ивана Кустова и Василия Мичурина в этот...

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