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В перспективе строительство коттеджей для отдыхающих в белорусских санаториях будет продолжено

05.05.2017 12:57 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перспективе строительство коттеджей для отдыхающих в белорусских санаториях будет продолжено. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Несколько лет назад в белорусских здравницах началось строительство коттеджей. Наибольшее их количество - в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Нарочанского края (возведены в основном по госпрограмме развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011-2015 годы). Так, в санатории "Спутник" - 11 коттеджей, в санатории "Приозерный" - 7. "Коттеджи пользуются спросом, во-первых, поскольку они построены из экологичных материалов (преимущественно из деревянных конструкций), во-вторых, немало желающих жить отдельно от остальных отдыхающих - своей семьей, своей компанией. К слову, иностранцы предпочитают именно такой обособленный вид расселения. Стоимость путевки зависит от комфортности коттеджей", - отметил Геннадий Болбатовский.По сведениям руководства санаторно-курортных организаций, коттеджи заполняются пропорционально заполняемости санаторно-курортных организаций (летом - на 100%). В ближайшее время их строительство не планируется ввиду достаточной мощности коечного фонда здравниц республики в целом. "В дальнейшем - при наличии инженерных сетей - строительство коттеджей будет продолжаться. Это рационально: проще, дешевле и быстрее построить коттедж, чем корпус санатория", - подчеркнул директор центра.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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