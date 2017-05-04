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Цены на путевки в белорусские санатории на осенне-зимний период снизятся - Болбатовский
05.05.2017 13:15 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на путевки в белорусские санатории на осенне-зимний период могут снизиться по сравнению с летним сезоном. Такое мнение высказал на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский."При стабильной экономической ситуации и с учетом традиционного снижения спроса в межсезонье, думаю, незначительное снижение цен на путевки в белорусские здравницы произойдет. Собственники санаторно-курортных организаций применяют гибкую систему скидок, которая позволяет в зависимости от спроса регулировать цены", - отметил он. По словам Геннадия Болбатовского, в летний период средняя стоимость одного койко-дня в стандартный номер прогнозируется на уровне Br54-55. В четвертом квартале цена может снизиться до уровня второго квартала - около Br49. "Все будет зависеть от спроса", - добавил он.-0-
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По словам Геннадия Болбатовского, в летний период средняя стоимость одного койко-дня в стандартный номер прогнозируется на уровне Br54-55. В четвертом квартале цена...
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