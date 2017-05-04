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В Мядельском районе дембель избил подростка

05.05.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В агрогородке Нарочь Мядельского района 21-летний житель Поставского района без причины избил 15-летнего подростка, который гулял с девушкой.

Инцидент произошел 22 апреля примерно в 22.40 возле школы. 21-летний житель деревни Свираны Поставского района, который в феврале демобилизовался из армии, в этот день приехал в Нарочь к другу попариться в бане.

— После бани друзья крепко выпили, и поставчанин на велосипеде возвращался домой. Возле школы, не вписавшись в поворот, он упал с велосипеда. Рядом гуляли 15-летний парень и его 17-летняя подруга. Как показалось дембелю, ребята посмеялись над ним, — рассказывает замначальника Мядельского РОСК Михаил Соколдынский.

По информации следователей, поставчанин погнался за парнем и девушкой на территорию школы. Понимая, что девушка не сможет убежать, подросток не бросил ее и остановился.

Дембель ударил парня головой в лицо, бил руками по разным частям тела. Потом заставил его стать на колени, ругаясь нецензурной бранью и называя свою жертву армейскими жаргонизмами — «душара», «слоняра».

Потерпевший получил ушибы лица и тела. Подозреваемый, когда протрезвел и понял, что его ждет уголовная ответственность, извинился перед подростком и чистосердечно раскаялся.

Фигурант ранее судим не был. Привлекался по административной статье за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Санкция статьи — до 3 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчина пьяным возвращался из бани и рухнул с велосипеда. Ему показалось, что прохожие рядом посмеялись, - и бросился в погоню.

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