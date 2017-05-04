|
Беларусь направит в Украину продукты и бытовую химию
05.05.2017 13:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Беларусь направит на Украину гуманитарную помощь в виде продуктов питания, санитарно-гигиенической продукции и моющих средств, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.
"Совет министров Беларуси поручил <…> обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине", — говорится в сообщении.
Гуманитарный груз, помимо всего прочего будет содержать 12 тысяч банок тушенки, восемь тысяч бутылок подсолнечного масла, 12 тысяч пачек макарон и восемь тысяч рулонов туалетной бумаги.
Всего Беларусь направит на Украину товаров примерной стоимостью в 62 тысячи долларов.
Обеспечить доставку и сопровождение автомобилей с гуманитарным грузом поручено МЧС Беларуси, помощь будет передана украинской миссии Международного Красного Креста. Груз будет распределен среди мирного населения.
На гуманитарную помощь будут выделены средства из республиканского бюджета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая стоимость гуманитарного груза составляет около 62 тысяч долларов, средства для этого будут выделены из бюджета.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии