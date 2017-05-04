Беларусь направит в Украину продукты и бытовую химию

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Беларусь направит на Украину гуманитарную помощь в виде продуктов питания, санитарно-гигиенической продукции и моющих средств, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

"Совет министров Беларуси поручил <…> обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Гуманитарный груз, помимо всего прочего будет содержать 12 тысяч банок тушенки, восемь тысяч бутылок подсолнечного масла, 12 тысяч пачек макарон и восемь тысяч рулонов туалетной бумаги.

Всего Беларусь направит на Украину товаров примерной стоимостью в 62 тысячи долларов.

Обеспечить доставку и сопровождение автомобилей с гуманитарным грузом поручено МЧС Беларуси, помощь будет передана украинской миссии Международного Красного Креста. Груз будет распределен среди мирного населения.

На гуманитарную помощь будут выделены средства из республиканского бюджета.