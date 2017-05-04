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Белорусские здравницы конкурентны по цене и качеству оказываемых услуг
05.05.2017 13:44 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы конкурентны по цене и качеству оказываемых услуг по сравнению с санаториями стран-соседей. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.Как свидетельствует мониторинг, на 1 мая текущего года в санаториях Российской Федерации средняя стоимость 1 койко-дня пребывания с размещением в двухместном однокомнатном номере составляет Br100, Украины - Br48, в странах Балтии - Br111. Уровень цен на путевки в здравницы Беларуси сопоставим с украинским (стоимость одного дня пребывания в белорусском санатории - Br49). "Можно говорить о том, что путевки в санатории республики находятся в низком ценовом сегменте в сравнении с предлагаемыми путевками в здравницы Российской Федерации и стран Балтии. Это делает санаторно-курортное лечение и оздоровление в Беларуси доступным как для граждан нашей страны, так и иностранных граждан", - сказал директор центра.Он добавил, что в ближайшей перспективе белорусские здравницы сохранят конкурентоспособность, в первую очередь благодаря высокому качеству оказания медицинских услуг. Отвечая на вопрос о возможности появления в Беларуси санаториев класса люкс, Геннадий Болбатовский пояснил: "Критерии государственной аттестации, в соответствии с которыми санаторно-курортным и оздоровительным организациям присваиваются статус и категория, утверждены постановлением Совета Министров от 1 ноября 2006 года №1450. Оценка здравниц в соответствии с этими критериями является объективной и всесторонней, а перечень присваиваемых категорий исчерпывающим. К вопросу пересмотра критериев можно будет вернуться, скажем, лет через пять, а то и позже. Возможно, в перспективе будем вводить какие-то новые стандарты, в том числе по размещению отдыхающих. Возможно, изменятся классификации. Введение каких-либо дополнительных категорий, в том числе категории класса люкс, в настоящее время не планируется".В прошлом году по итогам госаттестации 14 здравницам присвоена высшая категория.-0-
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Как свидетельствует мониторинг, на 1 мая текущего года в санаториях Российской Федерации средняя стоимость 1 койко-дня пребывания с размещением в двухместном...
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