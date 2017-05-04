В Лиде сын занимался мошенничеством, а отец незаконно хранил оружие. Оба предстанут перед судом

Лидским районным отделом Следственного комитета в период с января по март 2017 года было возбуждено несколько уголовных дел в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя из Лиды, подозреваемого в совершенных повторно мошенничествах, в том числе в крупном размере, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РБ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Установлено, что мужчина в январе-феврале 2015 года обещая купить тепловизоры, завладел свыше 11 тысячами рублей трех жителей Бреста.

Он же с марта по август 2016 года под предлогом благоустройства захоронений родственников похитил 3,2 тысячи рублей у двух жителей Лиды, а потом, обещая купить оптические прицелы, завладел 2 тысячами рублей еще одного лидчанина.

Кроме того, установлено, что он же в 2016 году более трех месяцев в течение года уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетней дочери.

Когда в его дачном доме был проведен обыск, то там была обнаружена изготовленная кустарным способом винтовка калибра 5,6 мм и 72 патрона, принадлежащие 60-летнему отцу, который пояснил, что нашел их в лесу.

Эксперты сделали заключение, что винтовка является длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а патроны пригодны для производства выстрелов.

Учитывая данные факты, следователи возбудили в отношении владельца уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Помимо этого, были изъяты принадлежащие отцу и сыну два легально хранящихся охотничьих ружья. На них, а также иное имущество, наложен арест.

По результатам расследования сыну и отцу предъявлены обвинения в совершении преступлений. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын заключен под стражу. С его отца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд.