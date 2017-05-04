ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде сын занимался мошенничеством, а отец незаконно хранил оружие. Оба предстанут перед судом

05.05.2017 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидским районным отделом Следственного комитета в период с января по март 2017 года было возбуждено несколько уголовных дел в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя из Лиды, подозреваемого в совершенных повторно мошенничествах, в том числе в крупном размере, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РБ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Установлено, что мужчина в январе-феврале 2015 года обещая купить тепловизоры, завладел свыше 11 тысячами рублей трех жителей Бреста.

Он же с марта по август 2016 года под предлогом благоустройства захоронений родственников похитил 3,2 тысячи рублей у двух жителей Лиды, а потом, обещая купить оптические прицелы, завладел 2 тысячами рублей еще одного лидчанина.

Кроме того, установлено, что он же в 2016 году более трех месяцев в течение года уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетней дочери.

Когда в его дачном доме был проведен обыск, то там была обнаружена изготовленная кустарным способом винтовка калибра 5,6 мм и 72 патрона, принадлежащие 60-летнему отцу, который пояснил, что нашел их в лесу.

Эксперты сделали заключение, что винтовка является длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а патроны пригодны для производства выстрелов.

Учитывая данные факты, следователи возбудили в отношении владельца уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Помимо этого, были изъяты принадлежащие отцу и сыну два легально хранящихся охотничьих ружья. На них, а также иное имущество, наложен арест.

По результатам расследования сыну и отцу предъявлены обвинения в совершении преступлений. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын заключен под стражу. С его отца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын заключен под стражу. С его отца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские здравницы конкурентны по цене и качеству оказываемых услуг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика