Трех бухгалтеров брестского предприятия подозревают в хищении 4500 рублей

Сотрудники одного из брестских предприятий подозреваются в хищении денежных средств и материальных ценностей предприятия. Ущерб составил около 4500 рублей, сообщили ZARYA.BY в Брестском межрайонном отделе следственного комитета.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.