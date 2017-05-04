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Трех бухгалтеров брестского предприятия подозревают в хищении 4500 рублей

05.05.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники одного из брестских предприятий подозреваются в хищении денежных средств и материальных ценностей предприятия. Ущерб составил около 4500 рублей, сообщили ZARYA.BY в Брестском межрайонном отделе следственного комитета.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.

 
 
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В отношении трех бухгалтеров одного из унитарных предприятий Бреста возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями,...

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