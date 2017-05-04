Россия с 15 мая перенаправит все авиарейсы из Беларуси в международные терминалы

Все авиарейсы, которые выполняются между Беларусью и Россией, с 15 мая переводятся в международные секторы российских аэропортов. Известно об этом стал сегодня, хотя ноту МИД России передал белорусской стороне еще 21 апреля. Раньше рейсы из Беларуси в Россию прибывали во внутренний сектор аэропортов.



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Начиная с 15 мая российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно.

МИД России уточняет, что с этой целью все авиарейсы, которые выполняются между Россией и Беларусью, переведут в международные сектора российских аэропортов. Сообщение об этом белорусский МИД получил еще 21 апреля (см. ниже).





Пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, которые следуют этими рейсами, осуществляться не будет. Им необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность и используемый для въезда и выезда воздушным транспортом на территорию Российской Федерации, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом.

Российская сторона просит проинформировать пассажиров — граждан двух стран о том, что им необходимо сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы пассажирам представляться не будут.

Сообщение о нововведениях со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту появилось сегодня и в российских СМИ .

В пресс-службе «Белавиа» TUT.BY подтвердили, что статус рейсов меняется и что они будут выполняться в международные терминалы российских аэропортов. Изменится ли что-то для пассажиров, прилетающих из России в белорусский аэропорт, в авиакомпании не знают.

— Введённый режим с российской стороны крайне негативно воздействует на транзит через Минск, — отмечают в «Белавиа».