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Для создания в Браславском районе курорта с водо- и грязелечебницами есть все предпосылки
05.05.2017 14:23 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для создания в Браславском районе Витебской области курорта с водо- и грязелечебницами есть все предпосылки, заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.Отвечая на вопрос о том, есть ли в Беларуси источники сероводородных вод, подобные Мацесте, Геннадий Болбатовский отметил, что несколько лет назад республиканским центром совместно с Академией наук было инициировано исследование месторождений в Браславском районе. "Пробурено две скважины, найдено два типа минеральных вод: один может быть использован для питьевого лечения, другой - для ванн. Но содержания сероводорода в них не выявлено, источник сероводородной воды не обнаружен. Есть соответствующее официальное заключение, - отметил директор центра. - Были исследованы и сапропели местного озера. Как оказалось, там содержится сера - это подтверждено химическим анализом. Ученые пришли к выводу, что здесь все же есть источники сероводородных вод, хотя при бурении они не были найдены. Таким образом, в этом районе можно было бы построить водо- и грязелечебницы. Все предпосылки для создания курорта есть. Идет поиск инвестора".Санаторно-курортные и оздоровительные организации республики активно используют четыре вида минеральных вод: без специфических активных компонентов химического состава и физико-химических свойств (зарубежные аналоги - минеральные воды "Друскининкайская" и "Миргородская"); бромные и йодо-бромные воды и рассолы (зарубежный аналог - минеральная вода "Усть-Качка"; радоновые воды (зарубежный аналог - минеральные воды "Белокуриха", "Хмельник", "Цхалтубо"; высокоорганические минеральные воды малой минерализации (зарубежный аналог - минеральные воды "Нафтуся", "Трускавецкая").Сероводородная криница в Браславском районе на окраине поселка Видзы-Ловчинские известна с давних времен. Еще в XIX веке здесь действовала минеральная лечебница на 50 ванн, работали два врача и средний медперсонал. На лечение сюда приезжали не только местные дворяне, но и такие знаменитости, как Адам Мицкевич, великий князь Михаил (брат русского царя Александра I). Об видзовских ваннах упоминалось в энциклопедических изданиях того времени наравне с литовским Друскининкаем.-0-
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Отвечая на вопрос о том, есть ли в Беларуси источники сероводородных вод, подобные Мацесте, Геннадий Болбатовский отметил, что несколько лет назад республиканским...
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