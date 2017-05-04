В Витебске собираются построить новый жилой квартал — Черемушки . Он заменит усадебные дома на многоэтажки. Микрорайон, площадь которого составит около 65 га, будет соседствовать с СЭЗ «Витебск» и предприятием «Энергокомплект». Портал vitebsk.biz узнал новые подробности о том, как будет выглядеть микрорайон, а также о том, как живут хозяева домов в частном секторе, который пойдет под снос.



Источник: vitebsk.gov.by

Какие дома пойдут под снос?

В УКС города Витебска пояснили, что в начале осени в будущем квартале планируют приступить к строительству инженерно-транспортной инфраструктуры.

Первая линия микрорайона пройдет вдоль Московского проспекта до предприятия «Энергокомплект». Планируется снос частного жилья — это затронет дома от № 96 до № 118 на Московском проспекте, а также дома №№ 1−8 в переулке Кабельном.

Сносить эти дома будут поэтапно. О конкретных датах сноса специалисты пока не говорят.

Жители еще не получили бумаги о сносе

Дом № 96 на Московском проспекте подлежит сносу. Его хозяин, Петр Павловских, живет здесь почти все время — с тех пор как вернулся из армии. В семье уже давно знают о будущем сносе жилья. Однако сроки постоянно сдвигаются.





По слухам, владельцам домов в этом районе не разрешают прописывать людей на жилплощадь, в том числе близких родственников. Пока семья Павловских, а также ее соседи не получали на руки каких-либо документов, подтверждающих факт сноса и получения новых квартир. Говорят, такие документы должны появиться у собственников усадебных домов в конце мая — начале июня.

— Многие уже не будут заготавливать дрова на осень, — говорит Вера, хозяйка дома № 96. — Хотя посадить огород необходимо: мало ли, вдруг снова сроки сместятся.

По словам Павловских, в их доме прописаны 7 человек, и они еще не осведомлены о размерах жилплощади, которая им полагается.





План микрорайона проходит экспертизу

В УКС города Витебска сообщили, что после сноса усадеб начнут строить два жилых дома, подъездные дороги, проводить инженерные коммуникации.

Пока финансируется только разработка градостроительной документации. Детальный план микрорайона Черемушки проходит государственную экспертизу.

Как только план одобрят, специалисты приступят к экспертизе проекта. Затем определят объемы строительных работ и финансовые затраты.