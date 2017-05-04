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Денежные нормы на питание детей в оздоровительных лагерях в 2017 году увеличены

05.05.2017 14:52 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные нормы расходов на питание детей в оздоровительных лагерях в 2017 году увеличены на 5%, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский."Летом 2017 года стоимость питания одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием составит в среднем Br3,8 в сутки, а в лагерях с круглосуточным пребыванием - Br5,25, - отметил он. - Нормы дифференцированы в зависимости от возраста детей: для старших несколько выше, для младших - меньше".Эти нормы позволяют обеспечивать детям полноценный рацион, подчеркнул Геннадий Болбатовский.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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"Летом 2017 года стоимость питания одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием составит в среднем Br3,8 в сутки, а в лагерях с круглосуточным пребыванием - Br5,25, -...

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