|
Денежные нормы на питание детей в оздоровительных лагерях в 2017 году увеличены
05.05.2017 14:52 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные нормы расходов на питание детей в оздоровительных лагерях в 2017 году увеличены на 5%, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский."Летом 2017 года стоимость питания одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием составит в среднем Br3,8 в сутки, а в лагерях с круглосуточным пребыванием - Br5,25, - отметил он. - Нормы дифференцированы в зависимости от возраста детей: для старших несколько выше, для младших - меньше".Эти нормы позволяют обеспечивать детям полноценный рацион, подчеркнул Геннадий Болбатовский.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Летом 2017 года стоимость питания одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием составит в среднем Br3,8 в сутки, а в лагерях с круглосуточным пребыванием - Br5,25, -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии