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Минюст объявил конкурс рисунка ко Дню защиты детей

05.05.2017 14:35 — Новости Общества | БелТА  
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Минюст объявил конкурс рисунка ко Дню защиты детей
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси объявило конкурс на лучший детский рисунок на тему "Право на детство", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Мурашковская.Творческое состязание проводится к Международному дню защиты детей. В нем могут участвовать дети и подростки от 3 до 17 лет. Работы могут быть выполнены красками, карандашами или фломастерами. На обратной стороне рисунка необходимо разместить информацию об авторе: фамилия, имя, отчество ребенка, возраст, место жительства, контактные данные, по желанию - краткий рассказ о работе. Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 3 до 6, от 7 до 12 и старше 12 лет.Работы необходимо присылать на адрес Министерства юстиции: 220004, Минск, ул.Коллекторная, 10 (пресс-секретарю). Конкурсные работы принимаются до 22 мая.Имена победителей будут оглашены 1 июня 2017 года. Победители получат памятные подарки и дипломы от Министерства юстиции.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Творческое состязание проводится к Международному дню защиты детей. В нем могут участвовать дети и подростки от 3 до 17 лет.

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