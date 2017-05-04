Диетолог Ирина Кабасакал о секретах похудения и о том, почему мясо для белорусов - злейший враг

Почему мясо — зрейший враг белорусов, кому показан рыбий жир, сколько воды пить, из каких продуктов лучше всего усваивается кальций, так ли полезна соль с пониженным содержанием натрия, какие нерафинированные маслы полезней всего для белорусов, — об этом и не только в рамках проекта « Не стыдно спросить » рассказала врач-диетолог Ирина Кабасакал, куратор проекта от Lady.tut.by «Худеем по-мужски».

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Пользователи TUT.BY спрашивали специалиста о том, как похудеть и организовать для себя здоровое питание. Ирина рассказала о том, почему не всем нужен рыбий жир, какие соки полезны, кому можно ужинать после 18.00, она также призвала беременных женщин и кормящих мам отказаться от любых диет и дала советы по составлению рациона младшего школьника.

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