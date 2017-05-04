Изменения правил въезда из РБ в РФ: какие новшества ждут иностранцев

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Граждане Беларуси и России после введения пограничного контроля для третьих лиц будут пересекать границу между странами по внутренним паспортам, заявил агентству РИА Новости в пятницу госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее стало известно, что все авиарейсы между Беларусью и Россией с 15 мая будут переведены в международные сектора аэропортов РФ, а Россия при этом введет погранконтроль самолетов, которые прилетают из Беларуси и улетают в республику, в отношении граждан других стран.

Ущемлений никаких нет

Как отметил Рапота, граждане как Беларуси, так и России, по-прежнему будут пересекать общую границу по внутренним паспортам, в этом смысле ничего не меняется. Также Рапота добавил, что никаких ограничений для белорусов и россиян не вводится.

"Для россиян и белорусов ничего не меняется — как они пересекали границу без ограничений, так и будут пересекать. Если для удобства будет нужен дополнительный коридор, значит, пограничники его введут. Об этом договоренность с ними есть", — цитирует агентство слова госсекретаря СГ.

Он добавил, что единственным изменением для граждан РБ и РФ будет обязанность сохранять посадочный талон, который будет подтверждать прилет или вылет из стран Союзного государства.

Рапота также сказал, что расширение данных мер на другие виды транспорта пока не вводится, однако, по его словам, вопросы для облегчения и упорядочения пересечения границы для граждан третьих стран наверняка прорабатываются.

Решение ожидаемо

В Госдуме РФ считают решение о введении погранконтроля для граждан третьих стран логичным и ожидаемым.

"Этого следовало ожидать в связи с тем, что белорусы приняли самостоятельное решение об открытии границы", — сказал агентству глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он отметил, что поскольку мы на едином государстве, а "мы находимся в союзном государстве, но в отношении граждан третьих стран приходится на это идти, коль скоро наши спецслужбы не договорились".

Обеспечение безопасности РФ

Мера, вводимая Россией, направлена на предотвращение возможности проникновения в страну лиц, причастных к международной террористической деятельности, сказал президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Это совершенно обоснованные требования, они полностью соответствуют современной ситуации в борьбе с террором", — сказал ветеран спецслужб.

Он также, как и Рапота, отметил, что это решение никоим образом не направлено против белорусов, так как они "наши братья по крови".

Пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза, начал действовать в Беларуси с 12 февраля. Решение затронуло интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.