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В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух девушек
05.05.2017 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Представителям компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова. Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Координатор кампании Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля мать разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.
Напомним, 33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года
Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком
Сейчас расстрела в Беларуси ожидают двое приговоренных: 39-летний Кирилл Казачек за
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Расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля.
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