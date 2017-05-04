В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух девушек

Представителям компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова. Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Сергей Остриков. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Координатор кампании Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля мать разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Напомним, 33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство двух женщин . Алеся Пантелеева и Алевтина Машурикова пропали в 2014 и 2015 годах. В мае 2015 года милиция задержала мужчину , которого стали подозревать в причастности к пропаже, а позже — и в убийстве девушек. Убийцей оказался 33-летний упаковщик предприятия, на котором работали все трое. По показаниям, мужчина знал и Алевтину, и Алесю, но не дружил ни с одной из них — просто были знакомы по работе. Для того, чтобы скрыть преступления, он убил девушек, а тела убитых отвез на своей машине в лес в Гомельском районе.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному .

Сейчас расстрела в Беларуси ожидают двое приговоренных: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.