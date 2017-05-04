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Граждане РФ и Беларуси продолжат пересекать границу по внутренним паспортам

05.05.2017 14:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Граждане РФ и Беларуси после введения погранконтроля для лиц из третьих государств по-прежнему будут пересекать границу между странами по внутренним паспортам. Об это рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает РИА «Новости».

Ранее он сообщил, что с 15 мая текущего года все авиарейсы между Беларусью и Россией будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Москва при этом вводит погранконтроль самолетов и пассажиров, которые прибывают из Беларуси и улетают туда, в отношении граждан третьих стран.

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С 15 мая все авиарейсы между РФ и РБ будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Москва вводит погранконтроль самолетов и пассажиров, которые...

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