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Граждане РФ и Беларуси продолжат пересекать границу по внутренним паспортам
05.05.2017 14:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Граждане РФ и Беларуси после введения погранконтроля для лиц из третьих государств по-прежнему будут пересекать границу между странами по внутренним паспортам. Об это рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает
Ранее он сообщил, что с 15 мая текущего года все авиарейсы между Беларусью и Россией будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Москва при этом вводит погранконтроль самолетов и пассажиров, которые прибывают из Беларуси и улетают туда, в отношении граждан третьих стран.
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