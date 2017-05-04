TUT.BY признали общеизвестным в Беларуси товарным знаком

Апелляционный совет Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) сегодня, 5 мая, вынес решение о признании TUT.BY общеизвестным в Беларуси товарным знаком (знаком обслуживания). Сейчас в перечне общеизвестных товарных знаков нашей страны, опубликованном на сайте НЦИС , 18 компаний.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Логотип TUT.BY признали товарным знаком в отношении «службы новостей, предоставляющей информацию посредством сети Интернет». Вид деятельности «Служба новостей» относится к 41 классу по Международному классификатору товаров и услуг.

Заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности представители компании подали в ноябре 2016 года.



Фирменный логотип TUT.BY признали общеизвестным товарным знаком.

— Есть порядок, правила и критерии признания товарного знака общеизвестным, — рассказывает юрисконсульт ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Наталья Рудницкая. — Мы предоставили пакет документов и подтвердили все статистикой, исследованиями, способами продвижения товарного знака, рассказали о том, в каких конференциях участвовали, а это и форум TIBO, и наша международная конференция «Деловой интернет». Обратили внимание, что неоднократно побеждали в конкурсе «БРЭНД ГОДА», на протяжении 2013 и 2014 годов открыли филиалы в областных центрах, постоянно были спонсорами и партнерами многочисленных фестивалей, социальных проектов, рекламировали себя под обозначением TUT.BY. При этом наша аудитория знает нас, не только когда заходит на портал через стационарный компьютер, но наше обозначение можно увидеть и в мобильных приложениях.

Вынесение решения Апелляционного совета НЦИС о признании товарного знака общеизвестным — это только начало длительной процедуры. Товарный знак должен быть внесен в перечень общеизвестных товарных знаков, сведения о принятом решении должны быть опубликованы в официальном бюллетене патентного органа.

Признание товарного знака общеизвестным действует бессрочно. Зарегистрировать товарный знак, схожий с TUT.BY, теперь невозможно для любых видов деятельности, а не только для зарегистрировавших товарный знак «Белорусский портал TUT.BY». Производство любых товаров или услуг под этим знаком будет преследоваться по закону.

Напомним, что ежедневно TUT.BY публикует более 200 новостей о белорусских и зарубежных событиях, готовит собственные материалы, аналитические обзоры, размещает видеорепортажи, проводит онлайн-трансляции. По статистике за 2017 год, в месяц у портала более 8 млн уникальных посетителей, в сутки — более 900 тысяч.