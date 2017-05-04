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Лукашенко наградил президента Сербии орденом Дружбы народов

05.05.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил своего сербского коллегу Томислава Николича орденом Дружбы народов, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко наградил президента Сербии орденом Дружбы народов
© Sputnik Алексей Куденко
Лукашенко наградил главного коммуниста России орденом

Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу 5 мая.

"Президент Республики Сербия Томислав Николич награжден орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией", – сообщили в пресс-службе.

Орден Дружбы народов является высшей государственной наградой в Беларуси, которая вручается иностранным гражданам. Среди награжденных данным орденом председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, генерал-полковник Военного совета КНР Сюй Цилян и другие.

 
Теги: Минск
 
 
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Николич был удостоен высокой награды за вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между двумя государствами.

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