Лукашенко наградил президента Сербии орденом Дружбы народов

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил своего сербского коллегу Томислава Николича орденом Дружбы народов, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Алексей Куденко Лукашенко наградил главного коммуниста России орденом

Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу 5 мая.

"Президент Республики Сербия Томислав Николич награжден орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией", – сообщили в пресс-службе.

Орден Дружбы народов является высшей государственной наградой в Беларуси, которая вручается иностранным гражданам. Среди награжденных данным орденом председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, генерал-полковник Военного совета КНР Сюй Цилян и другие.