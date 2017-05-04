В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КНР для Беларуси - перспективный рынок в плане поставок молочной продукции - журналист из Китая Сунь Цзюань отметила, что накануне на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко задавала ему вопрос, который как раз касался поставок на...

5 мая, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. КНР для Беларуси является перспективным рынком в плане поставок молочной продукции. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА сотрудница Международного радио Китая Сунь Цзюань, которая находится в Беларуси с пресс-туром.Сунь Цзюань отметила, что накануне на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко задавала ему вопрос, который как раз касался поставок на китайский рынок мясной и молочной продукции. "Беларусь входит в число крупнейших в мире экспортеров молока. Китай, в свою очередь, является потребителем больших объемов мясной и молочной продукции, особенно экологически чистой. Для вашей страны это большой, перспективный рынок", - уверена журналистка.Она обратила внимание, что сотрудничество по поставкам белорусской молочной продукции уже ведется, ее можно найти на прилавках некоторых магазинов Китая. "И хотя этой продукции не так много, как хотелось бы, начало положено. Мы верим в перспективы взаимодействия между нашими странами и в сельском хозяйстве, и по многим другим направлениям", - призналась Сунь Цзюань.Китайские журналисты находятся в Беларуси с пресс-туром на протяжении недели, до 7 мая.-0-