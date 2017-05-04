Пенсионер из Березовки потерял около 4 тысяч долларов в очередной финансовой пирамиде

56-летний житель города Березовка Лидского района потерял около 4 тысяч долларов, вложив их в очередную финансовую пирамиду под названием MMM Global, рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.



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Со слов потерпевшего, в конце марта ему позвонила женщина, она сообщила ему о плюсах, которые дает финансовая пирамида. Мужчине перспективы понравились, и он внес около двухсот долларов США для регистрации.

В УВД рассказали, что через некоторое время пенсионеру вновь позвонили и предложили дополнительные бонусы, которые можно получить, если перевести на денежный счет определенную сумму денег, он согласился. На протяжении еще нескольких дней мужчине звонили, предлагали услуги, для реализации которых необходимо было также внести денежные средства, и во всех случаях он перечислял нужные суммы. В общей сложности мужчина перевел на счет финансовой пирамиды более четырех тысяч условных единиц.

Когда мужчина понял, что его обманул, обратился в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, на чей счет пострадавший переводил деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без.