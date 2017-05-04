Скидки в мае: где и сколько?

Минские магазины в мае проведут традициорнные дни скидок и распродаж.

Как сообщает государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», в мае скидки предложат крупные универмаги города.

Так, «ЦУМ Минск» снизит цены 6,18 мая на 18 %. Для держателей дисконтных карт 12,13,27 мая также предлагается скидка 18 %.

«Универмаг Беларусь» пройдет дни скидок 2,16,23,30 мая, скидка составит 20 %. Для держателей дисконтных карт: 4,5,6,12,13,14,19,20,21,26,27,28 мая скидка составит 22 %.

ОАО «ГУМ» проведет дни скидок 4,18,25 мая, скидка составит 20 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт: 5,6,7 мая – 22 % на непродовольственные товары, 7 % на продовольственные товары.

«Торговый дом «На Немиге» обещает скидки 20% каждую среду (3,10,17,24,31 мая) и субботу мая (6,13,20,27 мая) на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт скидки каждую пятницу мая (5,12,19,26 мая) – 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

«Кирмаш» приглашает за скидками каждую среду (3,10,17,24,31 мая) и пятницу мая (5,12,19,26 мая) – 17 %. Для держателей дисконтных карт 29 мая скидка составит 22 %. Для ветеранов с 1 по 9 мая предлагается скидка 17 % и бесплатная доставка крупногабаритных товаров до квартиры.

Магазин «Старт-Х» предлагает скидки каждую среду мая (3,10,17,24,31 мая) – 15 %; каждую субботу мая (6,13,20,27 мая) – 17 % на отдельные группы товаров. ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):4,11,18,22,25 мая – 10-15 % на отдельные группы товаров. ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4): каждый четверг (4,11,18,25 мая) – 15 %. ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55): каждую среду мая (3,10,17,24,31 мая) – 15 % на отдельные группы товаров. ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40):каждый вторник мая (2,9,16,23,30 мая) – 15 % на отдельные группы товаров. ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1): 6,11,25 мая – 10 %. 15-31 мая – распродажа летних детских головных уборов с предоставлением скидки 10%. ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): каждый четверг мая (4,11,18,25 мая) – 15 %. ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): 19,20,27,28 мая – 15 %, каждый вторник (2,9,16,23,30 мая) с 15.00 до 20.00 – 15 %; ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 10,17,24,31 мая – 20%. Магазин «Кристалл» (просп. Независимости, 39): распродажа со 2 по 15 мая – 25 %. ОАО "Торгодежда", магазин "Вопратка"(ул. Платонова 36): весь май (каждый день) скидки до 17% на весь ассортимент.

Магазины ТЦ «Столица» 8,9,20,27 мая также предложат скидки от 5 до 50 %, а 20 и 27 мая тарифы на парковку будут также снижены в подземном паркинге ТЦ «Столица» в связи с проведением акций «День скидок».

О скидках для ветеранов сообщает также Комаровский рынок, они будут действовать на ряд товаров с 5 мая и составят до 50%.